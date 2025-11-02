Halloween violento | bombe carta e risse
Risse, petardi e bombe carta e gesti poco decorosi sul suolo pubblico. La mattina dopo la notte di Halloween tra gli abitanti del centro di Cremona serpeggia amarezza e rabbia e la sensazione di sentirsi abbandonati. Bande di ragazzi, adolescenti o poco più che maggiorenni, si sono sentiti liberi di fare quel che volevano. Piazza Roma e vicoli limitrofi, Piazza Lodi, Corso Vittorio Emanuele, solo per citare alcuni dei luoghi. "Alle 23.30 ho sentito un botto forte, veniva da Piazza Roma. Ho pensato "sarà esploso qualcosa". Alle 23.32, in Vicolo Pertusio ho sentito una fortissima esplosione, allarmato ho controllato le nostre telecamere.
