Halloween troppo alcol Soccorsi dieci giovani

Abuso di alcol (e forse anche qualche sostanza di troppo) per una notte davvero da incubo in Altotevere. Diversi minorenni, per lo più di età compresa tra i 13 e i 17 anni (in tutto una decina) si sono dovuti rivolgere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Città di Castello per aver “esagerato“ con l’alcol. La metà di loro è andata in coma etilico durante la notte di Halloween tra venerdì e ieri mattina. Gli interventi di soccorso si sono concentrati in centro storico dove erano in svolgimento alcuni eventi sia nei locali che nel rione San Giacomo per la Notte del Grande cocomero, con alcune attrazioni a tema Halloween. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Halloween, troppo alcol. Soccorsi dieci giovani

