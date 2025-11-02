Halloween Ronde Pisi concede il bis

Secondo successo nella gara sammarinese con Ferrari secondo davanti a Francia Alessio Pisi e Massimo Bizzocchi bissano il successo del 2023 e conquistano il 5° Ronde Halloween. La Skoda RS preparata dal team Pavel domina la corsa conducendo la prova speciale Valdragone-Serravalle per l’intero weekend di gara. Per i due sammarinesi anche la vittoria di . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

