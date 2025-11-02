Halloween è fuori moda | ora il mondo celebra il Día de los Muertos

Per decenni, Halloween ha dominato l’immaginario occidentale come la notte della paura, del travestimento e delle caramelle. Ma oggi quella zucca che una volta brillava come simbolo di trasgressione e ironia sembra perdere luce. Le streghe, i vampiri e i supereroi che affollavano i marciapiedi americani stanno cedendo spazio a volti dipinti e altari colmi di fiori e fotografie: il mondo, lentamente, sta sostituendo la paura con la memoria. È il momento del Día de los Muertos, la celebrazione messicana che restituisce alla morte la dignità del ricordo. Dal consumo alla consapevolezza. Halloween nasce da un rito celtico e si trasforma in una macchina commerciale globale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

