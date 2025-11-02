Halloween di paura nel centro della città | festa rovinata da una baby gang

Un centro storico gremito di famiglie, bambini mascherati da streghe, fantasmi e supereroi, e un clima quasi estivo che ha reso perfetta la cornice della festa di Halloween. Tuttavia, la serata nel cuore di Caserta è stata parzialmente rovinata da un episodio di teppismo giovanile, che ha. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Argomenti simili trattati di recente

HALLOWEEN A RUBIANA CON I BIMBI: UNA PASSEGGIATA DA PAURA! https://www.valsusaoggi.it/halloween-a-rubiana-con-i-bimbi-una-passeggiata-da-paura/ Foto di Chiara Lussiatti - facebook.com Vai su Facebook

Halloween a Bari, sicurezza e allarme vandali. Città divisa: centro sotto controllo, ma in periferia i negozi chiudono prima - La differenza tra le periferie e il centro si nota in modo evidente durante eventi come quello di stasera, quando in zona ... Scrive quotidianodipuglia.it

Halloween nei luoghi da paura: le città e i borghi fantasma più spaventosi - Altro che Halloween: in Italia esistono borghi e intere città abbandonati dai loro abitanti e trasformati in luoghi fantasma, dopo essere stati colpiti da reali eventi catastrofici. Segnala tgcom24.mediaset.it

Halloween invade Magicland: tra scheletri e attrazioni «da paura» il divertimento si fa spaventoso - Da sabato 25 ottobre al 2 novembre il parco di Valmontone è pronto alla settimana più terrificante dell'anno con nuove attrazioni, spettacoli e notti da brivido per grandi e piccini ... Lo riporta roma.corriere.it