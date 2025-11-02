Halloween di follia e violenza a Foggia Episcopo | C' è disagio giovanile che non possiamo ignorare

“Gli episodi di violenza e vandalismo avvenuti al rione Candelaro ci interrogano come comunità e come istituzioni. Dietro certi comportamenti, spesso sconsiderati e pericolosi, si nasconde un disagio giovanile che non possiamo ignorare. È un segnale che deve spingerci a rafforzare il dialogo con. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

halloween follia violenza foggiaHalloween di follia: in città risse, - Notte di follia a Cremona, caratterizzata da esplosioni di violenza, risse, aggressioni, lanci di bombe carta. Riporta cremonaoggi.it

Follia nella notte di Halloween, bus presi d’assalto con uova e sassi: 8 mezzi danneggiati e 2 autisti soccorsi dal 118 – FOTO - Due autisti al pronto soccorso, 8 mezzi danneggiati e migliaia di euro di danni. Come scrive telebari.it

