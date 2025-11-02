Non si è perso d’animo Lorenzo Vesperini, assessore alla Viabilità, Polizia Locale, Trasporto Pubblico Locale e Protezione Civile, dopo che entrambi i suoi profili Facebook sono stati hackerati e disabilitati da ignoti. Con un tono ironico, l’assessore ha raccontato la disavventura direttamente online, affidandosi a un nuovo spazio social per restare in contatto con la cittadinanza. "Cari amici e care amiche, in questi giorni qualche buontempone particolarmente "creativo" ha deciso di mettere alla prova la mia pazienza disabilitando e hackerando entrambi i miei profili Facebook. Ho già seguito tutti i passaggi tecnici necessari per recuperarli su Fb (un percorso degno di Indiana Jones tra codici, verifiche e segnalazioni) ma ci vorrà un po’ di tempo prima che tutto torni alla normalità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Hackerati i profili social dell’assessore Vesperini