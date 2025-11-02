Haaland da urlo | doppietta vittoria sul Bournemouth e meno 6 dall' Arsenal
Il norvegese arriva a 26 gol in stagione, la squadra di Guardiola si porta al secondo posto con la quinta vittoria nelle ultime sette partite. Perde ancora il Newcastle di Tonali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
