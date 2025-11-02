A mmettiamolo. Quante volte, osservando un’ opera d’arte contemporanea, vi siete sentiti spaesati, intimoriti o avete avuto dubbi sul suo significato (e a volte, anche sul perché sia così famosa)? Se la risposta è “mai” probabilmente fate già parte di quella nicchia di persone che dell’arte ha una certa esperienza. Più comune è la reazione di chi, guidato da una sensazione a metà tra timido distacco e silente ammirazione, nutre un amore che in un attimo potrebbe volgere al cinismo e all’interrogativo: sono io il problema se non la capisco, o è lei? Chiharu Shiota al MAO di Torino: un’arte che trasforma il museo X Leggi anche › Amare l’arte con Vittorio Sgarbi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ha vissuto cinque anni tra fiere, artisti e galleristi. È diventata guardiana di un grande museo. Ha spaziato tra scienziati e collezionisti. Il libro di una giornalista americana racconta il mondo (e il senso) dell’arte contemporanea