Ha copiato il Black Hawk Usa Ecco l' elicottero cinese Z-10

Ilgiornale.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cina ha testato una nuova versione stealth del suo elicottero Z-20, spesso considerato l'equivalente nazionale del celebre UH-60 Black Hawk statunitense. Le ultime immagini satellitari pubblicate da alcuni analisti mostrano un velivolo con superfici più affinate e accorgimenti progettati per ridurre la firma radar e infrarossa. Prodotto da Harbin Aircraft Industry Group, lo Z-20 è già utilizzato per trasporto truppe, logistica e operazioni in terreni montuosi. L'introduzione di elementi stealth rappresenterebbe un significativo salto tecnologico, avvicinando le capacità cinesi a quelle degli Stati Uniti in termini di trasporto militare furtivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

ha copiato il black hawk usa ecco l elicottero cinese z 10

© Ilgiornale.it - "Ha copiato il Black Hawk Usa". Ecco l'elicottero cinese Z-10

News recenti che potrebbero piacerti

ha copiato black hawk"Ha copiato il Black Hawk Usa". Ecco l'elicottero cinese Z-10 - La Cina ha testato una nuova versione stealth del suo elicottero Z- Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ha Copiato Black Hawk