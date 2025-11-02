Ha copiato il Black Hawk Usa Ecco l' elicottero cinese Z-10

La Cina ha testato una nuova versione stealth del suo elicottero Z-20, spesso considerato l'equivalente nazionale del celebre UH-60 Black Hawk statunitense. Le ultime immagini satellitari pubblicate da alcuni analisti mostrano un velivolo con superfici più affinate e accorgimenti progettati per ridurre la firma radar e infrarossa. Prodotto da Harbin Aircraft Industry Group, lo Z-20 è già utilizzato per trasporto truppe, logistica e operazioni in terreni montuosi. L'introduzione di elementi stealth rappresenterebbe un significativo salto tecnologico, avvicinando le capacità cinesi a quelle degli Stati Uniti in termini di trasporto militare furtivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

