Ha 65 anni ma per Meta ne ha meno di 13 | Mi hanno chiuso il profilo su Facebook

Vezzano, 2 novembre 2025 – Per l’anagrafe ha 65 anni appena compiuti ma per i social meno di 13. Luciano Hermida, secondo Meta, che gestisce Facebook, non ha l’età per avere un profilo sulla piattaforma, ragione per cui qualche giorno fa un messaggio lo ha avvisato della chiusura della sua pagina social personale. Pagina che aveva attivato dal 2011 e dove la sua data di nascita era specificata: 27 ottobre 1960. Il fabbro, noto per aver condotto battaglie per la riapertura della Ripa, ha anche un altro account, quello del comitato nato per la realizzazione dell’arteria. Alla chiusura della pagina personale, ha dovuto aprire un altro profilo ed è proprio lì che ha raccontato la sua disavventura, cercando di riattivare i contatti persi, mentre per le foto non c’è stato nulla da fare: non potrà recuperarle. 🔗 Leggi su Lanazione.it

