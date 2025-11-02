Gutierrez | Buona prova martedì bisogna assolutamente vincere

Forzazzurri.net | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole del terzino spagnolo dopo il pareggio al Maradona col Como. Miguel Gutierrez, terzino azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio CRC dopo il . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

gutierrez buona prova marted236 bisogna assolutamente vincere

© Forzazzurri.net - Gutierrez: “Buona prova, martedì bisogna assolutamente vincere”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

gutierrez buona prova marted236Gutierrez a Crc: "Buona prova, ma martedì in Champions si gioca dall'inizio per vincere!" - Miguel Gutierrez, terzino del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc a seguito del pareggio casalingo contro il Como. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gutierrez Buona Prova Marted236