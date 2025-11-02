Gusto garantito se il baccalà è mantecato
Utilizzato dai vichinghi nelle loro traversate oceaniche come preziosa scorta di cibo, il baccalà diventa il cibo di chi, nei giorni di astinenza dalla carne, non può permettersi altro ed è quindi simbolo di povertà. Sarà necessario fare trascorrere secoli prima che il baccalà approdi alle tavole dei ricchi e si riscatti trionfando nelle migliori cucine. BACCALA’ MANTECATO. Ingredienti per 8 persone: un chilo di baccalà dissalato, ¾ litro di latte, olio extravergine di oliva, sale, pepe, prezzemolo tritato. Preparazione: Mettete il baccalà tagliato a pezzi in una casseruola, copritelo di latte e mettetelo sul fuoco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Tutto il team Masto Pizza vi augura un buon Halloween e un magnifico weekend! all'insegna del gusto, garantito dalla nostra "spaventosa" qualità. Toute l'équipe Masto Pizza vous souhaite un joyeux Halloween et un magnifique week-end ! Sous l Vai su Facebook