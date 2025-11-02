Gusto garantito se il baccalà è mantecato

Utilizzato dai vichinghi nelle loro traversate oceaniche come preziosa scorta di cibo, il baccalà diventa il cibo di chi, nei giorni di astinenza dalla carne, non può permettersi altro ed è quindi simbolo di povertà. Sarà necessario fare trascorrere secoli prima che il baccalà approdi alle tavole dei ricchi e si riscatti trionfando nelle migliori cucine. BACCALA’ MANTECATO. Ingredienti per 8 persone: un chilo di baccalà dissalato, ¾ litro di latte, olio extravergine di oliva, sale, pepe, prezzemolo tritato. Preparazione: Mettete il baccalà tagliato a pezzi in una casseruola, copritelo di latte e mettetelo sul fuoco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

