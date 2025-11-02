Utilizzato dai vichinghi nelle loro traversate oceaniche come preziosa scorta di cibo, il baccalà diventa il cibo di chi, nei giorni di astinenza dalla carne, non può permettersi altro ed è quindi simbolo di povertà. Sarà necessario fare trascorrere secoli prima che il baccalà approdi alle tavole dei ricchi e si riscatti trionfando nelle migliori cucine. BACCALA’ MANTECATO. Ingredienti per 8 persone: un chilo di baccalà dissalato, ¾ litro di latte, olio extravergine di oliva, sale, pepe, prezzemolo tritato. Preparazione: Mettete il baccalà tagliato a pezzi in una casseruola, copritelo di latte e mettetelo sul fuoco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gusto garantito se il baccalà è mantecato