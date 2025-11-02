Guerre che non finiscono e altri incendi alle porte

Domenica è sempre domenica, anche quando con essa cade il giorno della memoria di chi non c’è più. Un tempo non molto lontano, nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, il 2 novembre veniva considerato la vera frontiera attraverso cui le stagioni calde uscivano lasciando libero il posto a quelle fredde. Era anche il giorno in cui iniziava il cosiddetto “cambio di stagione” nei guardaroba. Ora che “non ci sono più le mezze stagioni”, per dirla con la casalinga di Voghera, tante cose si sono trasformate, compreso il “culto delle urne”. Anche se da esse trasse ispirazione Ugo Foscolo nel comporre I Sepolcri: con il tempo quella sacralità, in Italia in maniera più avvertita che altrove, quel culto, sta andando a diminuire. 🔗 Leggi su Ildenaro.it