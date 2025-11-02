Gubbio-Ternana ultime dai campi e probabili formazioni | volata finale per una maglia in attacco
Le compagini di Gubbio-Ternana si affrontano nel derby di domenica 2 novembre (ore 14.30). I ragazzi di Domenico Di Carlo hanno conquistato tre punti preziosi a Carpi, interrompendo una striscia di cinque risultati senza successi. Il rendimento casalingo è meno incisivo (6 punti) rispetto al. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
TernanaNews.it. . GUBBIO-TERNANA, LA SQUADRA ROSSOVERDE NON VINCE A GUBBIO DA PIÙ DI 70 ANNI Vuoi creare streming in diretta come questo? Prova StreamYard: - facebook.com Vai su Facebook
Verso #Ternana- #Gubbio. #Liverani: «Voglio un gran finale d’andata. Con #Ferrero non ho parlato» - X Vai su X
Pronostico Gubbio vs Ternana – 2 Novembre 2025 - Al Stadio Pietro Barbetti va in scena il 2 Novembre 2025 alle 14:30 una sfida delicata tra Gubbio e Ternana, valida per la Serie C. Secondo news-sports.it
Calcio serie C. Gubbio-Ternana, Barbetti di fuoco. Quanti ex in questo ’derby’ - 1 contro il Perugia alla terza giornata di campionato, il "Barbetti" è infatti pronto a ospitare anche la sfida contro la Ter ... Da lanazione.it
Gubbio-Ternana, ecco l’arbitro del derby - Ternana derby umbro valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie C girone B, in programma domenica 2 novembre alle ore 14:30. Secondo ternananews.it