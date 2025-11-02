Gualtiero De Tomasi 94 anni e più di 50 ponti Bailey | una vita da geniere

Samarate, 2 novembre 2025 – A quattro anni, Gualtiero De Tomasi che oggi di anni ne ha 94, sente alcuni amici del padre raccontare di quando erano al fronte nella prima Guerra Mondiale e pronunciare una frase che colpisce la sua fantasia di bambino “i pontieri in una notte costruivano un ponte”. In Gualtiero si accende una scintilla, ricorda oggi l’anziano: “ Ho subito pensato che da grande avrei voluto costruire ponti ”. Ed è quello che ha fatto in un lungo arco di tempo, i 73 anni di servizio al prossimo, i l più longevo volontario della Protezione Civile in Lombardia, tra i “Genieri di Lombardia”, specializzati nella posa di ponti Bailey nelle situazioni di emergenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

