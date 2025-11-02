Grottolella incontro sulla prevenzione e gestione del rischio sismico
4 novembre 2025, ore 17:00 – Sala Consiliare del Comune, Piazza Municipio 1, Grottolella (AV)Il Comune di Grottolella, in collaborazione con gli Ordini Professionali di Avellino, ha organizzato un incontro informativo dedicato alla prevenzione e gestione del rischio sismico, con particolare. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
