Grosseto cittadini in rivolta | Acqua e buche in strada Qui mai stata urbanizzata
Grosseto, 2 novembre 2025 – Buche piene d’acqua, strade sterrate, niente luci e alberi non potati. Un cantiere? Sì, iniziato 20 anni fa (nel 2006) e ancora - sembra - non finito. La zona è quella del parco di via Giotto, in via Salvator Rosa: dieci famiglie (in altrettante costruzioni) che si trovano a vivere una situazione paradossale. Abitano in una zona che ancora non è stata urbanizzata. Ovvero il Comune ancora non l’ha presa in carico. Quindi non c’è pulizia strade, non c’è illuminazione, e soprattutto zero manutenzione. “Siamo stufi di questa situazione che va avanti ormai da venti anni – inizia Simonetta Brizzi, una degli abitanti della zona – Ci avevano assicurato che la zona sarebbe stata messa a posto poco dopo i contratti di acquisto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
