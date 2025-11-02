Grazie per averci scelto come genitori Ti abbiamo cercato nei nostri sogni ti abbiamo cullato nel nostro cuore | Briga diventa papà

Mattia Briga e la moglie, l’attrice Arianna Montefiori, annunciano su Instagram che attendono un bimbo. “Ti abbiamo cercato nei nostri sogni, ti abbiamo cullato nel nostro cuore. Grazie per averci scelto come genitori. Siamo sempre stati qui”, ha scritto il neo papà. Briga ha postato, insieme alle frasi con cui parla direttamente al piccolo in arrivo, una galleria di scatti che lo mostrano sorridente insieme alla moglie, della quale si intravede ormai il pancino, e che raccolgono una serie di momenti emozionanti della dolce scoperta. Da Arianna che si emoziona sul lettino mentre guarda il monitor, fino al video con il battito del cuore del piccolo, all’ecografia appesa al collo del loro labrador, Baires. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

