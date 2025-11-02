Grazie al successo nel Masters 1000 di Parigi Sinner torna numero 1 al Mondo!

Cosa può succedere alle Atp Finals con Alcaraz .. Sinner si è ripreso la vetta del ranking ATP: sarà Torino a decretare chi tra lui e Carlos chiuderà al comando il 2025. Jannik Sinner è il nuovo numero uno al Mondo. Riporta il Corriere dello Sport che, grazie al successo nel Masters 1000 di Parigi, arrivato dopo quello ottenuto sette giorni prima nell’ATP 500 di Vienna, il tennista azzurro si è ripreso lo scettro della classifica a discapito di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo aveva effettuato il sorpasso al termine dello US Open e rimane il favorito per chiudere il 2025 da numero 1. Tuttavia a partire da lunedì 3 novembre sarà Sinner a guidare il ranking mondiale, nonostante abbia dovuto saltare tre mesi in stagione a causa della sospensione per il caso Clostebol. 🔗 Leggi su Parlami.eu

