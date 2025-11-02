Gravi infrazioni in un cantiere | un lavoratore in nero più di 5mila euro di multa

Un'ampia operazione dei Carabinieri, finalizzata a verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ha interessato nei giorni scorsi la città di Parma e la sua provincia. Nell'ambito di questi controlli straordinari, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Polizia Locale di Napoli: Controlli intensificati su "Movida" e sicurezza stradale. Sanzioni per vendita di alcolici ai minori e gravi infrazioni al Codice della Strada. Continua l'azione di controllo del territorio da parte della Polizia Locale di Napoli, con interventi mi - facebook.com Vai su Facebook

Sicurezza sul lavoro, controlli a raffica: due cantieri sospesi, 6 attività irregolari e 100mila euro di sanzioni. Numerose le violazioni accertate - Due cantieri sospesi, 6 attività irregolari e un totale delle sanzioni comminate che supera i 100mila euro a causa di gravi violazioni in materia di sicurezza sul ... Riporta ildolomiti.it

Sicurezza sul lavoro, cantieri al setaccio: sospese 4 imprese edili. L'indagine delle forze dell'ordine per «garantire il rispetto delle normative» - Tre imprese edili che operano in un cantiere in centro a Feltre sono state sospese per una serie di inadempienze, tra cui il non corretto montaggio dei ponteggi, che ... Come scrive ilgazzettino.it

Operaio “in nero” e gravi irregolarità nei cantieri: due imprenditori denunciati a Cammarata - Controlli serrati dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento hanno portato alla luce una serie di violazioni in materia di sicurezza e lavoro regolare all’i ... Segnala scrivolibero.it