Grave attacco a coltellate su un treno inglese | dieci feriti scatta l’allarme terrorismo
Un violento assalto con coltello su un treno della linea London North Eastern Railway (LNER) ha seminato il panico nella serata di sabato nei pressi di Huntingdon, nel Cambridgeshire ( Gran Bretagna ). Dieci persone sono state trasportate d’urgenza in ospedale con ferite da arma da taglio; fonti della polizia dei trasporti britannica indicano che la maggior parte delle vittime ha riportato ferite gravi e che alcuni sono in lotta per la vita. Due persone sono state arrestate sul posto. Secondo le ricostruzioni, il treno — in servizio da Doncaster verso London King’s Cross — aveva fatto sosta a Peterborough poco prima che l’aggressione iniziasse. 🔗 Leggi su Panorama.it
