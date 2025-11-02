Grande Fratello Jonas prova a baciare Anita durante la festa di Halloween | la reazione della gieffina! VIDEO

Durante la festa di Halloween nella Casa del GF, Jonas ha provato a baciare Anita, scatenando la reazione della gieffina! Cosa sarà successo?. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, Jonas prova a baciare Anita durante la festa di Halloween: la reazione della gieffina! (VIDEO)

