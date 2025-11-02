Grande Fratello | esplode la lite tra Domenico D’Alterio e Rasha Younes dopo l’uscita di Valentina Piscopo
Il clima al Grande Fratello si è fatto incandescente. Dopo la notte turbolenta e l’uscita di Valentina Piscopo, la compagna di Domenico D’Alterio, la Casa è diventata teatro di un durissimo scontro tra il gieffino napoletano e Rasha Younes. Le tensioni accumulate nei giorni precedenti sono esplose in modo fragoroso, con accuse reciproche e toni sempre più accesi che hanno coinvolto anche gli altri concorrenti. Lo scontro tra Rasha Younes e Domenico D’Alterio. Tutto è iniziato quando Rasha Younes ha spiegato apertamente le ragioni della sua diffidenza nei confronti di Valentina. La concorrente ha detto senza mezzi termini di essersi irritata per il comportamento dell’ex inquilina nei confronti di Omer: “Io mi sono inca**ata perché voleva strumentalizzare Omer!”, ha dichiarato Rasha, visibilmente agitata. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
