Grande Fratello alleanza tra uomini | ecco la loro strategia

Grande Fratello, la strategia degli uomini: una vera e propria alleanza, cosa accadrà domani sera durante la nuova puntata. Nella casa del Grande?Fratello si è creata una dinamica che sta attirando l'attenzione: un gruppo consistente di concorrenti uomini sembra aver messo in piedi una vera e propria alleanza strategica in vista delle nomination, con lo scopo di guidare le votazioni verso obiettivi condivisi. In uno show come il Grande?Fratello, dove ogni voto può fare la differenza, è naturale che nascano coalizioni tra concorrenti che condividono gioco, interessi e anche simpatia reciproca.

