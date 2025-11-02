Gran Bretagna 11 persone accoltellate su un treno | Scene terrificanti Ma la polizia esclude il terrorismo
Grave accoltellamento nel Regno Unito, dove la sera del primo novembre 12 persone sono state ferite su un treno diretto ad Huntingdon, nel Cambridgeshire. Di queste, nove sono considerate in gravi condizioni ma sette sono state stabilizzate, mentre due lottano ancora tra la vita e la morte: una parte sarebbe composta da personale viaggiante della compagnia ferroviaria. Due persone sono state arrestate. Kevin Hollinrake, parlamentare inglese, ha parlato di "scene terrificanti". La strada A1307 è stata chiusa nei pressi del centro cittadino e le autorità hanno gestito la situazione per tutta la notte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
