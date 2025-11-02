Gran Bretagna 10 persone accoltellate su un treno | Scene terrificanti

Grave accoltellamento nel Regno Unito, dove la sera del primo novembre 10 persone sono state ferite su un treno diretto ad Huntingdon, nel Cambridgeshire. Di queste, nove sono considerate in gravi condizioni e lottano tra la vita e la morte: una parte sarebbe composta da personale viaggiante della compagnia ferroviaria. Due persone sono state arrestate. Kevin Hollinrake, parlamentare inglese, ha però parlato di "scene terrificanti". La strada A1307 è stata chiusa nei pressi del centro cittadino e le autorità hanno gestito la situazione per tutta la notte. L'operatore ferroviario London North Eastern Railway (LNER) ha confermato che le linee tra Stevenage e Peterborough sono chiuse, con ritardi fino a 60 minuti e interruzioni previste fino alla fine della giornata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

