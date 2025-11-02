Grammichele controlli a tappeto della Polizia | raffica di sanzioni
ABBONATI A DAYITALIANEWS Pattugliamenti mirati per contrastare l’illegalità. Un’intensa attività di controllo e prevenzione è stata condotta dalla Polizia di Stato nel territorio di Grammichele, con l’obiettivo di contrastare i fenomeni di illegalità diffusa e garantire una maggiore sicurezza per i cittadini. Le operazioni, coordinate dalla Questura di Catania, hanno coinvolto gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Caltagirone insieme al Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, impegnati in un’azione di pattugliamento capillare che ha interessato sia il centro urbano sia le zone periferiche. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
