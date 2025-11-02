Governo avvia il referendum la riforma della Giustizia al voto degli italiani

Il governo Meloni ha avviato la campagna per il referendum sulla riforma della Giustizia, dopo l’approvazione parlamentare della legge. Ministri e opposizione si scontrano sull’impatto della riforma, che prevede la separazione delle carriere dei magistrati. I comitati hanno iniziato la raccolta firme. Il ministro Carlo Nordio ha definito la riforma “normale” per una democrazia. “Non c’è assoggettamento della magistratura alla politica”, ha dichiarato. Nordio ha assicurato che non si dimetterebbe in caso di vittoria del No, pur ammettendo una possibile delusione personale. Conte: “Ritorniamo alla casta”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Governo avvia il referendum, la riforma della Giustizia al voto degli italiani

