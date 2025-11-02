Golf | Stefano Mazzoli conquista la carta DP World Tour 2026 raggiunge Celli e Paratore

Dopo Renato Paratore e Filippo Celli, che avevano prenotato con largo anticipo la carta per il DP World Tour 2026 in virtù degli ottimi piazzamenti nell’ordine di merito del Challenge Tour (ribattezzato per ragioni di sponsor HotelPlanner Tour), anche Stefano Mazzoli raggiunge l’agognato passaggio sul circuito continentale. Il golfista originario di Montorfano, città di meno di 2500 anime in provincia di Como, e residente a Segrate si prende questa soddisfazione attraverso il secondo posto delle finali del suddetto Challenge Tour. Tale risultato lo fa salire ottavo nella Race to Mallorca, e proprio nella città spagnola si è tenuto l’ultimo atto del tour d’accesso a quello europeo. 🔗 Leggi su Oasport.it

