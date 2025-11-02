Gol Zielinski la rete del polacco porta la firma di Palombo! Lo schema perfetto da calcio d’angolo
di Dario Bartolucci Gol Zielinski, l’centrocampista di Inter e Sampdoria Angelo Palombo ha ideato la giocata che ha sbloccato il match contro il Verona. Il gol del vantaggio di Piotr Zielinski al Bentegodi non è soltanto una prodezza tecnica, ma anche il frutto di un’idea nata in panchina. Come rivelato a bordo campo, lo schema che ha portato all’1-0 dell’ Inter porta la firma di Angelo Palombo, ex centrocampista di Inter e Sampdoria, oggi collaboratore tecnico di Cristian Chivu nello staff nerazzurro. Dopo la rete, tutti i giocatori dell’Inter si sono infatti diretti verso la panchina per abbracciare Palombo, confermando il ruolo decisivo dell’ex mediano blucerchiato nella preparazione del calcio d’angolo che ha sbloccato la partita. 🔗 Leggi su Internews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Inter, Mkhitaryan ai box, il dilemma di Chivu: Susic o Zielinski? https://tinyurl.com/2b2hwj6w #infortunioMkhitaryan #inter #susis #Zielinski - facebook.com Vai su Facebook
Verona-Inter, gol pazzesco di Zielinski: la reazione di Fabrizio Biasin - Dopo il pareggio del Napoli contro il Como, l'Inter è chiamata a vincere sul campo del Verona per riavvicinarsi alla vetta della classifica. Si legge su msn.com
LIVE - Hellas Verona-Inter 1-1, intervallo: gli scaligeri un osso duro, Giovane risponde alla rete di Zielinski - Il Verona vende carissima la propria pelle, e un'Inter che dopo la rete del vantaggio firmata con una prodezza ... msn.com scrive
Torino-Napoli 0-3, Zielinski: “Vogliamo segnare ancora gol” - Ecco le dichiarazioni che il giocatore del Napoli ha rilasciato a Mediaset Premium: "Io adesso mi trovo in una posizione non mia, cerco di ... Segnala toronews.net