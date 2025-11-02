Gol Zielinski la rete del polacco porta la firma di Palombo! Lo schema perfetto da calcio d’angolo

di Dario Bartolucci Gol Zielinski, l’centrocampista di Inter e Sampdoria Angelo Palombo ha ideato la giocata che ha sbloccato il match contro il Verona. Il gol del vantaggio di Piotr Zielinski al Bentegodi non è soltanto una prodezza tecnica, ma anche il frutto di un’idea nata in panchina. Come rivelato a bordo campo, lo schema che ha portato all’1-0 dell’ Inter porta la firma di Angelo Palombo, ex centrocampista di Inter e Sampdoria, oggi collaboratore tecnico di Cristian Chivu nello staff nerazzurro. Dopo la rete, tutti i giocatori dell’Inter si sono infatti diretti verso la panchina per abbracciare Palombo, confermando il ruolo decisivo dell’ex mediano blucerchiato nella preparazione del calcio d’angolo che ha sbloccato la partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

