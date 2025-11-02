Gol Zielinski! Il centrocampista polacco sblocca la partita con un destro al volo incredibile! Che giocata

di Dario Bartolucci Gol Zielinski. Inter in vantaggio, magia dell’ex centrocampista del Napoli: destro al volo all’incrocio! Che rete per il centrocampista nerazzurro. L’Inter trova il vantaggio al Bentegodi grazie a un gol spettacolare di Piotr Zielinski! Il centrocampista polacco, tra i protagonisti più attesi del match contro l’ Hellas Verona, rompe l’equilibrio con una rete di straordinaria bellezza e precisione. Al 26’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto perfettamente da Hakan Calhanoglu, la palla arriva sul limite dell’area dove Zielinski, tutto solo, colpisce di destro al volo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gol Zielinski! Il centrocampista polacco sblocca la partita con un destro al volo incredibile! Che giocata

