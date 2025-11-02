Gol Giovane! L’attaccante del Verona trafigge Sommer dopo un dribbling secco su Bastoni

Inter News 24 Gol Giovane! Il Verona pareggia con una splendida azione personale dell’ex Corinthians: l’attaccante gialloblù supera Bastoni e batte Sommer. Pareggio dell’Hellas Verona al Bentegodi grazie a una grande giocata di Giovane, l’attaccante brasiliano ex Corinthians, che con una prodezza individuale riporta in equilibrio la sfida contro l’ Inter. L’azione nasce da un recupero sulla trequarti: Giovane riceve palla al limite, finta di andare sul sinistro, rientra sul destro con un tocco rapido e supera Alessandro Bastoni con un allungo deciso. Entrato in area, l’attaccante del Verona incrocia con il destro potente, sorprendendo Yann Sommer e bucandogli le mani con una conclusione precisa e violenta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gol Giovane! L’attaccante del Verona trafigge Sommer dopo un dribbling secco su Bastoni

