Gol a grappoli emozioni e primo posto in classifica L' Arezzo è pronto per Perugia
GoleadaIl 5-1 al Campobasso non è solo un risultato largo: è la prova di una squadra che sta bene mentalmente, fisicamente, tecnicamente. Un gruppo in salute che sa quello che vuole e come ottenerlo. Gli amaranto hanno imposto il loro calcio con lucidità, proponendo senza concedere mezza. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
