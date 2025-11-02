Gli Usa ripristinano la base navale a Porto Rico La Casa Bianca | I raid sui narcos continuano Il via libera del Congresso? Non ci serve – Il video
Secondo diversi media americani, gli Stati Uniti sono sempre più vicini ad avviare un’operazione militare contro il Venezuela di Nicolás Maduro. L’ultimo indizio arriva da un video diffuso sui social dal Comando Sud degli Usa, che mostra i Marines impegnati in un’esercitazione di sbarco e infiltrazione a Porto Rico. Il filmato mostra un mezzo anfibio che trasporta truppe, veicoli e attrezzature, impegnato in un’operazione supportata da diversi elicotteri dai quali i militari si esercitano negli sbarchi. «Le forze statunitensi – si legge nel post – sono schierate nei Caraibi a supporto della missione del Comando Sud, delle operazioni dirette dal Dipartimento della Guerra e delle priorità del presidente degli Stati Uniti per contrastare il traffico illecito di droga e proteggere la patria». 🔗 Leggi su Open.online
