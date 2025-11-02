Gli studenti del Marcora portano i sapori piacentini a Montecitorio
Un’esperienza indimenticabile per gli studenti degli istituti professionali di Cortemaggiore e Piacenza, protagonisti di un evento speciale alla Camera dei Deputati dedicato all’eccellenza gastronomica piacentina. L’iniziativa, autorizzata dai Questori della Camera dei Deputati, è stata resa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il 10 ottobre 2024 la 14enne morì davanti al Raineri-Marcora travolta da un bus. Ad un anno dalla scomparsa la scuola non dimentica: «Non scorderemo mai il tuo sorriso dolce che ci accompagnava tutte le mattine» - facebook.com Vai su Facebook