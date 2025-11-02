Gli stivali con gambale largo di Annalisa sono le scarpe che ti regalano il glow up che ti serviva

Gli stivali con gambale largo sono trendy e ci accompagneranno per tutta la prossima stagione. A svelarlo non è una persona qualunque, ma Annalisa che su Instagram sfoggia un look favoloso! La cantante, ospite di Che Tempo Che Fa, ha deciso, ancora una volta, di regalarci una ispirazione fashion da non perdere. Per l’occasione infatti ha indossato un maxi blazer, trasformato in un vestito, con sotto una camicia bianca oversize e dal taglio maschile. A completare il look una cravatta, calze a rete e un paio di stivali con gambale largo. Diventati virali nei mesi scorsi, questa tipologia di stivali sono super di moda questo autunno e lo saranno ancora di più d’inverno. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Gli stivali con gambale largo di Annalisa sono le scarpe che ti regalano il glow up che ti serviva

