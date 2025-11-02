Ieri c’erano solamente tre tifosi di fede granata nel settore ospiti dello stadio di Avellino: potrebbe non essere l’ultima volta. La decisione di vietare, per la gara di ieri, la vendita nel settore ospiti ai residenti nella provincia di Reggio Emilia, e di "concederla" solo ai non residenti nella nostra provincia in possesso della fidelity "Regia Card", è scaturita dopo gli scontri a colpi di bastone e mazze in tangenziale accaduti prima del derby col Modena di martedì. È probabile, però, che non si fermino qui le conseguenze: sono fortemente a rischio anche le prossime due trasferte quella di Carrara di sabato 22 novembre (ore 15) e quella di Mantova dell’Immacolata, lunedì 8 dicembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli scontri pre-derby costano carissimi. A forte rischio le trasferte di Carrara e Mantova