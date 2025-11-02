In un’Italia ancora segnata dall’inflazione, dalle tensioni internazionali e da un clima di incertezza globale, il risparmio torna a essere il barometro più autentico dello stato d’animo collettivo. L’indagine Acri-Ipsos 2025, presentata a Roma in occasione della Giornata Mondiale del Risparmio, racconta infatti un Paese che si riscopre prudente ma non rassegnato. Si risparmia di più, si cerca stabilità, ma c’è ancora una percentuale di italiani che spende tutto quello che guadagna e una, ancora più alta. che ha paura del futuro. Il valore del risparmio per gli italiani nella nuova economia. Dopo anni di turbolenze e rincari, il risparmio torna ad assumere un valore quasi etico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gli italiani non riescono a risparmiare e aumenta la paura per il futuro