Gli italiani non riescono a risparmiare e aumenta la paura per il futuro

Quifinanza.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un’Italia ancora segnata dall’inflazione, dalle tensioni internazionali e da un clima di incertezza globale, il risparmio torna a essere il barometro più autentico dello stato d’animo collettivo. L’indagine Acri-Ipsos 2025, presentata a Roma in occasione della Giornata Mondiale del Risparmio, racconta infatti un Paese che si riscopre prudente ma non rassegnato. Si risparmia di più, si cerca stabilità, ma c’è ancora una percentuale di italiani che spende tutto quello che guadagna e una, ancora più alta. che ha paura del futuro. Il valore del risparmio per gli italiani nella nuova economia. Dopo anni di turbolenze e rincari, il risparmio torna ad assumere un valore quasi etico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

gli italiani non riescono a risparmiare e aumenta la paura per il futuro

© Quifinanza.it - Gli italiani non riescono a risparmiare e aumenta la paura per il futuro

Altre letture consigliate

italiani riescono risparmiare aumentaGli italiani non riescono più a risparmiare - Diminuisce drasticamente il numero di italiani che riesce a risparmiare: nel 2025, secondo uno studio Ipsos, solo il 41% ci è riuscito, in netto calo rispetto al 46% del 2025. Si legge su zoo.105.net

Sempre meno famiglie italiane riescono a risparmiare, ecco alcuni consigli per riuscirci - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sempre meno famiglie italiane riescono a risparmiare, ecco alcuni consigli per riuscirci ... Lo riporta tg24.sky.it

italiani riescono risparmiare aumentaIl 44% degli italiani ha dei risparmi da parte/ L’indagine: “Tra loro, solo il 41% li investe” - Pià del 40% degli italiani ha dei risparmi: secondo un'indagine la maggior parte preferisce tenere i contati da parte piuttosto che investire ... Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Italiani Riescono Risparmiare Aumenta