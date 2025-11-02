Crisantemi, garofani, rose e ciclamini. Quella "corrispondenza degli amorosi sensi", di cui ha scritto Foscolo per celebrare il legame tra i vivi e morti, ha i colori e i profumi del florovivaismo made in Italy. Nei giorni dedicati alla festa di Ognissanti e alla commemorazione dei defunti, gli italiani, 32 milioni secondo Coldiretti, tornano nei cimiteri per omaggiare i propri cari portando in dono fiori recisi e piante in vaso. Due italiani su tre scelgono proprio i fiori per ricordare chi non c'è più. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Gli italiani nei cimiteri per omaggiare i propri cari