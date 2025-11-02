Gli italiani nei cimiteri per omaggiare i propri cari
Crisantemi, garofani, rose e ciclamini. Quella "corrispondenza degli amorosi sensi", di cui ha scritto Foscolo per celebrare il legame tra i vivi e morti, ha i colori e i profumi del florovivaismo made in Italy. Nei giorni dedicati alla festa di Ognissanti e alla commemorazione dei defunti, gli italiani, 32 milioni secondo Coldiretti, tornano nei cimiteri per omaggiare i propri cari portando in dono fiori recisi e piante in vaso. Due italiani su tre scelgono proprio i fiori per ricordare chi non c'è più. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In occasione della Commemorazione dei Defunti 2025 il Gruppo di Lavoro per la valorizzazione storico-artistica e turistica dei cimiteri italiani di Utilitalia-SEFIT vuole ricordare con un poster di immagini il valore del Patrimonio culturale dei cimiteri che ci raccon
Percorso in sicurezza in aree interdette cimitero di Bonaria - In occasione dell'1 e 2 novembre, giornate tradizionalmente legate alla commemorazione dei defunti, il Comune di Cagliari apre ai visitatori un percorso sicuro nel Cimitero
Cagliari, al cimitero di Bonaria un percorso in sicurezza per l'1 e il 2 novembre - I cittadini potranno rendere omaggio ai propri defunti anche nelle aree recentemente chiuse al pubblico e grazie a un percorso transennato