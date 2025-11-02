Gli Inti-Illimani al Ventidio | Un viaggio da Firenze al Cile
Mercoledì 19 novembre il Teatro Ventidio Basso ospiterà un pezzo di storia della musica. In programma c’è infatti il concerto degli Inti-Illimani storico gruppo cileno fondato nel 1967 dai fratelli Jorge e Marcelo Coulon che ha davvero segnato un’epoca. E proprio Jorge Coulon, che due giorni dopo il concerto ad Ascoli compirà 78 anni, ha illustrato il nuovo tour italiano. Jorge, il 5 novembre partite per questo nuovo tour italiano: uno spettacolo di storie e canzoni. Coulon, si emoziona ancora a salire sul palco? "Sempre, specialmente in questo tour dove saremo più esposti perché non sarà solo musica con Marcelo e pochi musicisti, con il cantautore fiorentino Giulio Wilson e lo scrittore Federico Bonadonna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
