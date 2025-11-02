Gli avvocati progressisti raccolgono firme per il Sì È una svolta per l' Italia

Alla fine non ce l'hanno più fatta a venire guardati in cagnesco, a essere additati come complici della Meloni e come traditori della Costituzione. Così decine di avvocati di tutta Italia, tutti dichiaratamente di sinistra, hanno preso carta e penna. E hanno stilato il documento che da due giorni sta circolando e raccogliendo nuove adesioni: un documento per dire che è vero, voteranno sì al referendum: perché la separazione delle carriere tra giudici e pm non è un regalo alle destre ma una svolta per tutti i cittadini, una conquista di civiltà da cui "non temiamo che possa derivare alcun pregiudizio all'autonomia e all'indipendenza della magistratura". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

