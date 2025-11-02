Gli avvocati progressisti raccolgono firme per il Sì È una svolta per l' Italia

Ilgiornale.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla fine non ce l'hanno più fatta a venire guardati in cagnesco, a essere additati come complici della Meloni e come traditori della Costituzione. Così decine di avvocati di tutta Italia, tutti dichiaratamente di sinistra, hanno preso carta e penna. E hanno stilato il documento che da due giorni sta circolando e raccogliendo nuove adesioni: un documento per dire che è vero, voteranno sì al referendum: perché la separazione delle carriere tra giudici e pm non è un regalo alle destre ma una svolta per tutti i cittadini, una conquista di civiltà da cui "non temiamo che possa derivare alcun pregiudizio all'autonomia e all'indipendenza della magistratura". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

gli avvocati progressisti raccolgono firme per il s236 200 una svolta per l italia

© Ilgiornale.it - Gli avvocati progressisti raccolgono firme per il Sì. "È una svolta per l'Italia"

Approfondisci con queste news

avvocati progressisti raccolgono firmeGli avvocati progressisti raccolgono firme per il Sì. "È una svolta per l'Italia" - Così decine di avvocati di tutta Italia, tutti dichiaratamente di sinistra, hanno preso carta e penna. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Avvocati Progressisti Raccolgono Firme