Una corazzata sul cammino dello Spezia. Il Monza, la cui proprietà è passata dalla Fininvest a quella del fondo statunitense Beckett Layne Ventures, occupa il secondo posto con 20 punti, frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e altrettante sconfitte, con 14 gol all'attivo e 7 incassati. Una squadra chiaramente candidata alla promozione diretta, visto i giocatori in organico, alcuni dei quali di valore assoluto: Caprari, Dany Mota, Izzo, Keita Baldé, Petagna, l'ex aquilotto Pessina, Colpani, questi ultimi tre con presenze anche in nazionale. Per avere un'idea del potenziale di questo complesso, è sufficiente dare una scorsa alla formazione che ha battuto il Palermo al 'Barbera', con un giocatore come Colpani addirittura in panchina.

GLI AVVERSARI. Proprietà americana e grandi aspirazioni: "Ma questa partita non sarà semplice»