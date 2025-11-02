Pistoia, 2 novembre 2025 – Una foto accanto al pullman, mezzo di lavoro ma anche immagine della squadra. Così gli autisti delle varie squadre di serie A2 e B nazionale hanno voluto rendere omaggio a Raffaele Marianella, ucciso lo scorso 19 ottobre nel folle agguato all’autobus che avrebbe dovuto riportare i tifosi di Pistoia a casa dopo la partita con Rieti. “Colleghi per Raffaele” è questa l’iniziativa nata da un’idea della Libertas Livorno ed in particolare da Stefano Carocci, autista del pullman della squadra e, soprattutto, amico di Marianella. “Con Raffaele eravamo colleghi – dice Carocci – ci conoscevamo per motivi di lavoro e capitava spesso di incrociarsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli autisti per Raffaele. L’omaggio dei colleghi: “Ora un grande vuoto. Non c’è più umanità”