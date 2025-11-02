Gli atleti viterbesi rubano la scena in Polonia | tante medaglie agli europei di karate
Dal 23 a 26 ottobre a Szczecin (Stettino) si è svolto il Campionato europeo Iku presso il modernissimo impianto Netto Arena. L’evento è stato patrocinato dal ministero dello sport e turismo polacco e curato in modo impeccabile da una organizzazione di altissimo livello, venti sono state le. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
I VITERBESI MIGLIORI Ha riportato Viterbo sul tetto dell'atletica italiana a soli 15 anni. Un successo storico (che mancava alla provincia da ben 20 anni) quello di Matilde Casini, vincitrice del titolo nazionale negli 80 metri, categoria Cadette Alla giovane ca - facebook.com Vai su Facebook