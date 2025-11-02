Gli arbitri forniscono un servizio non sono la parte attiva del calcio Questo concetto a loro non è chiaro Zazzaroni
L’analisi di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sugli arbitri italiani e sul loro momento di agitazione. L’arbitraggio è diventato una questione politica, un po’ come qualsiasi altra cosa nel nostro Paese. E da una parte è inevitabile perché tutto è politica. Dall’altra, come conferma il Corriere dello Sport, la mancanza di pace interna non può far altro che diminuire la qualità di un servizio che – a volte – neanche si accorge di essere un bene comune e non una performance individuale. La pace sia con voi: gli arbitri performeranno meglio quando ci sarà serenità interna (Zazzaroni). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Rocchi striglia gli arbitri, 'arrabbiato per errori illogici' - "Quelli logici li capiamo, per quelli illogici, invece, mi arrabbio molto e magari fermo l'arbitro". Segnala ansa.it
Arbitri, eposto FIGC per accertare verità sul servizio delle Iene. Gravina: 'I nostri fischietti sono un'eccellenza' - Come si legge nel comunicato pubblicato oggi dalla Figc, "in relazione a quanto dichiarato dall’anonimo sedicente arbitro nel corso del servizio televisivo mandato in onda dalla trasmissione “Le Iene” ... Lo riporta calciomercato.com
Servizio Iene, esposto della Figc dopo le accuse di un presunto arbitro anonimo - Un esposto della Figc alla Procura di Roma: è la decisione in seguito al servizio delle Iene in cui un presunto arbitro anonimo aveva lanciato accuse di "gravi anomalie". Secondo sport.sky.it