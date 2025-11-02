L’analisi di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sugli arbitri italiani e sul loro momento di agitazione. L’arbitraggio è diventato una questione politica, un po’ come qualsiasi altra cosa nel nostro Paese. E da una parte è inevitabile perché tutto è politica. Dall’altra, come conferma il Corriere dello Sport, la mancanza di pace interna non può far altro che diminuire la qualità di un servizio che – a volte – neanche si accorge di essere un bene comune e non una performance individuale. La pace sia con voi: gli arbitri performeranno meglio quando ci sarà serenità interna (Zazzaroni). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gli arbitri forniscono un servizio, non sono la parte attiva del calcio. Questo concetto a loro non è chiaro (Zazzaroni)