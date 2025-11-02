Gli All Blacks balbettano per un' ora poi stendono l’Irlanda 26-13

Gazzetta.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Chicago i neozelandesi vanno sotto nel primo tempo nonostante la superiorità numerica, poi in 5 minuti nel secondo ribaltano tutto con le mete di Williams e Sititi, poi Roigard la chiude. A Murrayfield la Scozia distrugge gli Usa dell’ex azzurro Boni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

gli all blacks balbettano per un ora poi stendono l8217irlanda 26 13

© Gazzetta.it - Gli All Blacks balbettano per un'ora, poi stendono l’Irlanda 26-13

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Blacks Balbettano Stendono L8217irlanda