Gli All Blacks balbettano per un' ora poi stendono l’Irlanda 26-13
A Chicago i neozelandesi vanno sotto nel primo tempo nonostante la superiorità numerica, poi in 5 minuti nel secondo ribaltano tutto con le mete di Williams e Sititi, poi Roigard la chiude. A Murrayfield la Scozia distrugge gli Usa dell’ex azzurro Boni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
