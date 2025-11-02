Giustizia rappresentatività e sinistra allo sbando | il riformismo è la nuova prateria per la destra
La destra, senza battere ciglio, continua a fare cose “anche” per la sinistra: per sbandamento conclamato di quest’ultima. È avvenuto con il taglio strutturale del cuneo fiscale per i ceti più deboli, con l’accorpamento sociale dei primi due scaglioni dell’Irpef, con la legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, con il sostegno “anti-imperialista” alla causa nazionale ucraina, con quello al piano di pace Trump per il Medio Oriente acclamato dalla Lega araba. Avviene adesso con la riforma della giustizia – separazione delle carriere in primis – che completa il percorso costituzionale dell’articolo 111 sul “giusto processo” e del codice di procedura penale riformulato in chiave garantista da Giuliano Vassalli: giurista, già partigiano, di cultura spiccatamente progressista. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
