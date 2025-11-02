Giustizia | Patuanelli ' se perdesse il referendum Meloni non potrebbe continuare'
Roma, 2 nov (Adnkronos) - "Questa partita è totalmente politica". Lo dice al Fatto quotidiano il presidente dei senatori del M5s Stefano Patuanelli a proposito del referendum sulla giustizia. "Perché questa è e resterà l'unica riforma di questo governo. Il premierato è fermo, l'autonomia differenziata è morta e il ponte sullo Stretto non si farà. Puntano tutto su questo, con un disegno di legge su cui il Parlamento non ha toccato palla. Il testo è uscito dalle Camere uguale a come vi era entrato, e ciò non ha precedenti nella storia delle riforme costituzionali", dice Patuanelli. Se dovesse vincere il no, Giorgia Meloni dovrebbe dimettersi? "Questa è l'unica riforma che potrebbero portare a casa. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Stefano Patuanelli sulla separazione delle carriere dei magistrati contenuta nella riforma della Giustizia del governo Meloni - facebook.com Vai su Facebook
#tagada L'opinione di Stefano Patuanelli sulla separazione delle carriere dei magistrati contenuta nella riforma della Giustizia del governo Meloni - X Vai su X
Giustizia: Patuanelli (M5s), riforma è disegno politico per piegare istituzioni - "La riforma della giustizia viene presentata dal governo come un intervento per evitare i passaggi di carriera tra magistrati. Si legge su agenzianova.com
Giustizia, sì alle carriere separate. Forza Italia celebra «il sogno di Berlusconi». E Franceschini avvisa il governo: ci sarà il referendum - «Il suo sogno oggi si trasforma in realtà e il nostro presidente, dall’alto dei cieli, credo sorrida e guardi soddisfatto il lavoro dei suoi allievi», scandisce con ostentata emozione il senatore ... Lo riporta roma.corriere.it
Giustizia, Nordio: “Magistrati non strumentalizzino referendum”/ “Consenso in calo, rischiano umiliazione” - Riforma della Giustizia, il ministro Carlo Nordio invita i magistrati a non strumentalizzare il referendum visto che il loro consenso è in calo Da un lato celebra l’approvazione della riforma della ... Lo riporta ilsussidiario.net