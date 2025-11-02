Giustizia | Orlando ' al referendum normale non replicare schieramenti si discuta nel merito'

Roma, 2 nov (Adnkronos) - "In un referendum è normale che non ci sia una replica automatica degli schieramenti, però dobbiamo discutere del merito. Il problema non è la separazione delle carriere, è come viene realizzata con questo tipo di intervento che è anche il frutto di una frettolosità, di una mancanza di discussione con il mondo scientifico che secondo me peserà molto sul risultato". Lo ha detto l'ex ministro della Giustizia ed esponente Pd Andrea Orlando a Radio 24. "E' singolare che Mantovano sostenga che i giudici hanno pieni poteri visto che è stato anche un magistrato e un esponente di una corrente della magistratura -ha detto tra l'altro Orlando-. 🔗 Leggi su Iltempo.it

